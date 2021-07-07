Torununa hayvan sevgisini aşılamak için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor

Amasya’nın kent merkezinde yaşayan Neriman Yeni, torunu 12 yaşındaki Nilsu Pehlivan’a, hayvan sevgisini aşılamak için onun da isteğiyle 40 günlük bir kuzu aldı.

Yeni, torunuyla birlikte ‘Doruk’ ismini verdiği ve bugün 2 aylık olan kuzuyu bebek gibi biberonla beslemeye ve sürekli ilgilenmeye başladı. Neriman Yeni nereye gitse kuzu da peşinden gidiyor, çarşıya çıktığında, alışveriş yaptığında bile yanından hiç ayrılmıyor.

‘Kuzu bize 40 günlükken geldi, evimize neşe verdi’

Neriman Yeni, “Hayvan sevgisini torunuma aşılamak için aldık. Kuzu bize 40 günlükken geldi, evimize neşe verdi. Kuzumuz şimdi 2 aylık oldu. Biberonla sütünü ve suyunu veriyoruz. Ayrıca ek olarak mama da veriyoruz. Gezmeye giderken, dışarı çıkacağımızı anlıyor, markete ve bakkala giderken hemen peşimizden koşup geliyor. Karşıdan karşıya geçerken bile dikkat ediyor. Beni adım adım takip ediyor. Temizliğine de dikkat ediyoruz, banyosunu terasta yaptırıyoruz. Bir çocuk gibi bakımını yapıyoruz. Bahçeye gidersem bahçeye, eve girersem benimle birlikte eve giriyor. Bahçede de benimle beraber oturuyor, konuşup dertleşiyoruz. Ben bahçemi temizlerken, bana eşlik ediyor o da karnını doyurmuş oluyor” dedi.