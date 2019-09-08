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Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

08 Eylül 2019 Pazar 09:34
Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

Türkiye'de Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafodan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Altınpark Mahallesi'nde yaşayanlar, elektriklerin kesildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) görevlileri, kesintinin sebebini araştırmak için bölgeye geldi.

Görevliler, Fatin Sokak'ta inceledikleri bir trafonun kapısının açık ve içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trafonun içindeki kişinin adının Murat O. olduğu ve elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı belirlendi.

Kablo hırsızı olduğu iddia edilen Murat O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafoKablo HırsızlığıElektrik AkımıHaberGündemKıbrıs
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