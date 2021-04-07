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Türkiye-AB ilişkileri etraflıca ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Komisyon Başkanı von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Michel ile görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 14:58
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Türkiye-AB ilişkileri etraflıca ele alındı

Açıklamaya göre, görüşme genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve Türkiye-AB ilişkileri etraflıca ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile ilişkilerin geleceği ile ilgili Türkiye’nin perspektifini ortaya koyarak, Türkiye’nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti.

Göç mutabakatının güncellenmesi, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, halklar arası temaslar ve üst düzey siyasi istişareler konularının gündeme geldiği görüşmede, AB’nin pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği belirtildi. Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlenerek seyrinin hem Türkiye ve Avrupa ülkelerinin istikrarına, hem de küresel barışın sağlanmasına katkı sunacağı dile getirildi.

GÖÇ MUTABAKATI DA MASADAYDI

Mülteci sorununun ortak sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, bölgede yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı göç mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacı hatırlatıldı.

Terörle mücadelede işbirliğinin öneminin altı çizilen görüşmede, kalıcı istikrar ve güvenlik için DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki gelişmeler, aşılama süreçleri ve muhtemel işbirliği alanları değerlendirildi.

Bölgesel krizlere sürdürülebilir çözümler üretilmesinin Türkiye ve AB ülkelerinin ortak menfaatine olduğu vurgulanan görüşmede Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz konuları da ele alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı’nın da Akdeniz’in bir barış denizine dönüşmesi yolunda önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİ

Türkiye’de devam etmekte olan davalarla ilgili hukuki sürece herkesin saygı göstermesi gerektiği açık bir şekilde ifade edildi. Toplantıda ayrıca bazı üye ülkelerin Türkiye-AB ilişkilerini esir almasına müsaade edilmemesi gerektiğinin önemi vurgulandı.

Çeşitli mecralarda dile getirilen Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya açıklık getirerek, kadına karşı şiddetin küresel bir sorun olduğu ve bu şiddetin her türüyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Mevcut yasalar çerçevesinde hukuki mekanizmaların daha da güçlendirilerek kadına karşı şiddetle mücadelede çok daha etkin neticelere ulaşılacağı ifade edildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınCumhurbaşkanı ErdoğanAB Komisyon Başkanı Von Der Leyen
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