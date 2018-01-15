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Türkiye, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasını kınadı

Dışişleri:"ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler kabul edilemez”

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:55
Türkiye, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasını kınadı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak, izahat talep edilmişti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturulması amacıyla koalisyonun 'SDG'yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle iş birliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirdiği vurgulandı.

Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmadığı, koalisyonun söz konusu kararının koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmediği ve tek taraflı atılan adımları koalisyona mal ederek açıklamanın, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir hareket olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

"TÜRKİYE, GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Albay Dillon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır.” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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