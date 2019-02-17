Türkiye, Akdeniz'deki sondajda hedefe yaklaştı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'deki sondajda yaklaşık 4 bin 200-4 bin 300 metrelere ulaştık. Hedef 5 bin-5 bin 500 metre kadar." dedi.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için üzere Bolu'ya giden Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kullandığı enerjinin yüzde 70-75 aralığındaki kısmını ithal ettiğini anlatan Dönmez, "Elektrik üretimi açısından baktığınızda ise yüzde 50'ler seviyesinde. Yani elektriğimizin yüzde 50'sini yurt dışından getirdiğimiz doğal gaz ve kısmen ithal kömürle karşılıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir enerji kaynağının da yerli kömür olduğuna değinen Dönmez, "Yer altındaki kömür keşfimizi yaklaşık 19-20 milyar tona kadar çıkarttık ancak yıllık üretimimiz 100 milyon ton civarında. O da geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinde bir rekor kırarak elde ettiğimiz bir üretim. Geçen sene 101,5 milyon ton kömür ürettik. Bunun önemli bir kısmını elektrik santrallerinde elektrik üretimi için kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin son dönemde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları da yapmaya başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Özelikle petrol ve doğal gaz aramacılığı konusunda da tüm imkanları seferber etmek suretiyle buradaki rezervlerimizi arttırma yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz. Nitekim bu kapsamda bir sondaj gemisi satın aldık. Adını 'Fatih' koyduk. Antalya açıklarında da şu anda sondajına devam ediyor. Akdeniz'deki sondajda yaklaşık 4 bin 200-4 bin 300 metrelere ulaştık. Hedef 5 bin-5 bin 500 metre kadar. İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynak noktasına da ulaşmış olacağız ve var mı, yok mu bileceğiz."