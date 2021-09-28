Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı güncel Koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın 28 Eylül’e ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 661 yeni testten 28 bin 892'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 239 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.