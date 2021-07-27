Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 Günlük Covid-19 tablosunu yayımladı.

Buna göre son 24 saat içerisinde yapılan 226 bin 648 yeni koronavirüs testinden 19 bin 761'i pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 7 bin 108 olarak açıklandı.

Virüs nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" paylaşımında bulundu.

1. doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 64.38 iken iller içerisinde yüzde 86.0 aşılama ile Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ izliyor. Yüzde 37.5 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılanması durumunda o il mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya "mavi iller" arasında bulunuyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 73.6 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 72,4 ile Ankara ve yüzde 64,5 ile üçüncü sırada İstanbul bulunuyor.

TEDİRGİN EDİCİ NOKTAYA GELDİK

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs verilerini Twitter hesabından şu notla paylaştı:

"Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun."