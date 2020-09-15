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Türkiye'de 67 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüste son rakamlar açıklandı.

15 Eylül 2020 Salı 19:11
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Türkiye'de 67 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu.

Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

Son Güncelleme: 15.09.2020 19:14
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