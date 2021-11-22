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Türkiye'de bütçe görüşmelerinde gerginlik

Türkiye'de Meclis'te İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde tartışma çıktı. Tansiyon, Bakan Süleyman Soylu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a yönelik ''Şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum" sözleriyle yükseldi. Soylu'nun, CHP'ye yönelik terör suçlamalarıyla gerilim daha da arttı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:39
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Türkiye'de bütçe görüşmelerinde gerginlik
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde tansiyon yükseldi.

Bakan Süleyman Soylu terörle mücadeleyi anlatırken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a kendisini gülerek dinlediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"EVLATLARIMIZ ŞEHİT OLUYOR, SEN GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma" diye tepki gösterdi. CHP'li Özkoç da Soylu'ya, "Haddini bil" dedi

Terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, Özkoç'u kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi" şeklinde konuştu.

Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Yılmaz, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

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