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Türkiye'de motorine bir zam daha!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 17 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

17 Haziran 2022 Cuma 10:48
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Türkiye'de motorine bir zam daha!
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM

Motorine gece yarısı itibariyle gelen 80 kuruşluk zam, akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıdı. Bu zamla birlikte; Ankara ve İzmir ile birlikte motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşarken, İstanbul'da 29,99 liraya yükseldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

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