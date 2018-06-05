Türkiye nüfusunun yüzde 4.2'si Suriyeli

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 4.2’sini Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul oldu. Kilis ise kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli barındırıyor.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, 2012'de 14 bin 237 olan Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı geçen yıllar içinde şu şekilde artış gösterdi:

2013 yılında 224 bin 655

2014 yılında 1 milyon 519 bin 286

2015 yılında 2 milyon 503 bin 549

2016 yılında 2 milyon 834 bin 441

2017 yılında 3 milyon 426 bin 786

15 milyon 29 bin 231 kişilik nüfusa sahip İstanbul ise 538 bin 1 Suriyeli nüfus barındırması ile ilk sırada yer aldı.

Kayıt altına alınan Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı diğer 9 il ise şöyle:

Şanlıurfa 463 bin 149

Hatay 457 bin 191

Gaziantep 350 278

Mersin 1191 bin 799

Adana 172 bin 106

Kilis 131 bin 881

Bursa 134 bin 541

İzmir 129 bin 841

Kahramanmaraş 99 bin 156

KİLİS YÜZDE 100.81 İLE KENDİ NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA SURİYELİ BARINDIRIYOR

Öte yandan kayıtlı Suriyeli nüfusu ile il nüfusu oranları karşılaştırıldığında, yüzde 100.81 ile Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli barındırdığı ortaya çıkıyor.

Geçici Barınma Merkezlerindeki Suriye sığınmacıların sayısı ise 228 bin 488 kişi oldu.

Çadırlarda 27 bin 934, konteynerlarda ise 30 bin 911 Suriyeli yaşıyor.