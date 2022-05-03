Türkiye, Suriyeliler için yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor

Türkiye, Suriye'deki iç savaşta yerle bir olana şehirlerde Suriyeliler için yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İdlib'de briket ev yapım çalışmaları hız kazandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan AFAD koordinasyonunda Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesine geçti.

Süleyman Soylu törene katıldı

Soylu, İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine katıldı.

Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının ardından konuşan Bakan Soylu, Suriyeli sivillerin bayramlarını kutladı. Bakan Soylu, "Bugün insanlığın sesi olan, mazlumun sesi olan, vicdanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dan size selam getirdik. Burası sadece briket evlerin açılışının yapıldığı bir yer değildir. Burası zenginliğin şımarttığı dünyaya karşı, mazlumların zulümle karşı karşıya kaldıktan sonra sesi çıkmayan ikiyüzlü dünyaya karşı itirazın olduğu ve hakkın sesinin yükseldiği alandır" ifadelerini kullandı.