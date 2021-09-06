Türkiye’de 20 bin 962 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden açıkladı.

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 962 kişi Koronavirüse yakalandı, 271 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: NİHAİ ÇÖZÜM AŞI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli" dedi.

Nihai çözümün aşı olduğunu kaydeden Koca, "Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" paylaşımını yaptı.