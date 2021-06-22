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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

22 Haziran 2021 Salı 19:53
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

22 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 565'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 57 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 293'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e yükselirken, ağır hasta sayısı 791 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Güncelleme: 22.06.2021 23:24
Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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