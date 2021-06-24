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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

24 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 488'si semptomatik olmak üzere 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:53
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 488'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 417'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 486 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 752 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Güncelleme: 24.06.2021 23:48
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeT.C. Sağlık Bakanlığı
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