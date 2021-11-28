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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü:

28 Kasım 2021 Pazar 19:44
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü: Bugün 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 213 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 7 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 385 test yapıldı.

BAKAN KOCA: AŞINIZI VAKTİNDE YAPTIRIN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,12 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,12 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 114 bin 498'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 354 BİN 168 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 201 bin 40 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 354 bin 168 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 121 bin 344 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken 23 bin 759 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 29.11.2021 00:24
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Türkiye
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Kasım 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Kasım 2021
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