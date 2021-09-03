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Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 857 pozitif vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan 304 bin 530 yeni testten 22 bin 857'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 276 kişi daha hayatını kaybetti.

03 Eylül 2021 Cuma 19:44
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Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 857 pozitif vaka tespit edildi

 Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü.

3 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 276 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olurken toplam 304 bin 530 test yapıldı.

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