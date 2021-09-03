Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 857 pozitif vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü.

3 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 276 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olurken toplam 304 bin 530 test yapıldı.