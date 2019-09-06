Uçak Bilet Fiyatları Nasıl Belirleniyor? Ucuza Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Yaz aylarının gelmesiyle insanlar çalışma tempolarına ara verip şöyle güzel bir tatile çıkmak için hayaller kurmaya başladı. Planlar yapıldı, uçuş rotaları belirlendi. Geriye sadece en uygun uçak biletini bulmak kaldı! En ucuza uçak bileti fırsatlarını yakalamak mı istiyorsunuz? Siz de “Ucuza uçak bileti nasıl alınır?” ve “Uçak bilet fiyatları nasıl belirleniyor? ‘’ diye meraklanmaya mı başladınız? Uçak bileti kampanyalarını nasıl yakalayacağınızı bilmiyor musunuz? En ucuz uçak biletine nasıl ulaşacağınızı açıklayan bu yazımız tam size göre!

Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler sadece bir sayfayı okur.’’ demiş Augustinus. Kimi zaman diğer sayfaları okumak için kimi zaman da zorunlu nedenlerden dolayı her gün Dünya üzerinde milyonlarca insan uçak bileti ile seyahat ediyor. Seyahat araçlarının en popüler olanlarından biri de uçaklardır, özellikle de ucuza uçak bileti bulmayı başardıysanız. Seyahat edilecek olan yere mesafenin fazla olması ve uçak yolculuklarının daha kısa sürmesi gibi faktörler yolculuklarda uçakların tercih edilmesinde büyük rol oynuyor. Fakat uçak bileti fiyatları çoğu zaman cep yakan rakamlara ulaşabiliyor. Kimi zaman da otobüs bileti fiyatlarından bile daha ucuza uçak bileti bulmak mümkün olabiliyor. Peki, uçak fiyatları nasıl ve neye göre belirleniyor? En ucuza uçak bileti nasıl alınır? Uçak bileti fiyatları nasıl belirleniyor? Öğrenmek için okumaya devam edin! ☺

Uçak Bilet Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Uçak bilet fiyatları belirlenirken birçok parametre söz konusu. Bunlardan başlıcaları şöyle:

Firmanın ve Sunulan Hizmetin Kalitesi

En ucuz uçak bileti bulma noktasında öncelikle bilet aldığınız firmanın ve sundukları hizmetlerin kalitesi çok büyük bir etken. Peki, uçak bileti fiyatları nasıl belirleniyor? Ucuz uçak biletinin nasıl alınacağı noktasında firmalar uçak bileti fiyatlarını bir takım politikalara göre belirliyor. Tam güvenlikli, yolcu memnuniyeti odaklı bir hizmet veriliyorsa o hava yolu firmasının uçak bileti fiyatlarını belirlediği biletlerinin diğer standart hava yolu firmaların uçak bileti fiyatlarından daha pahalı olması oldukça olasıdır. Bir firmanın uçakları ne kadar büyükse uçakların ihtiyaç duydukları bakım da o kadar fazla olmakta. Daha fazla bakım firmaya daha fazla maliyet olarak geri dönüyor. Daha kaliteli yiyecek ve içecek sunulması, hava yolu personellerin daha dikkatli ve eğitimli seçilmesi ve bu seçilen personellere diğer firmalardan daha çok ücret ödenmesi gibi nedenler de aynı şekilde firmaya diğer standart firmalardan daha fazla gider olarak geri dönüyor. Durum böyle olunca firmalar bu giderlerle gelirler arasındaki dengeyi korumak için uçak bileti fiyatlarını belirlerken daha yüksek ücret talep edebiliyor. Kısaca genel olarak ne kadar ekmek o kadar köfte durumu söz konusu.

Zamanlama, Popüler Rotalar ve Biletlere Olan Talep

“Ucuza uçak bileti nasıl alınır?” ve “Uçak bilet fiyatları nasıl belirleniyor?” sorularını cevaplamaya çalışalım şimdi. Ucuz uçak bileti yakalama noktasında uçak biletinin alındığı tarih ve yolculuğun yapılacağı zamanlar da fiyatların belirlenmesinde oldukça etkili. Seyahatinizden aylarca önce aldığınız uçak biletlerinin, otobüs biletlerinden bile kat kat ucuz olduğu durumlar olabiliyor. Eğer aceleniz yoksa en ucuz uçak biletini yakalayabilmek için uçak biletinizi aylar öncesinden almayı deneyebilirsiniz. Fakat eğer seyahat sıklığının arttığı yaz ayları gibi aylarda seyahat edecekseniz uçak biletlerindeki fiyat artışı sizi şaşırtmasın. Özellikle popüler uçak rotalarına olan seyahat sıklığı ve hava yolu bilet talepleri arttığı zaman, firmalar bu durumu değerlendirip fiyatları arttırdıkları için ucuz uçak bileti bulma ihtimaliniz azalabiliyor. Bir uçak biletinin ilk çıktığı zamanki fiyatı 100 TL ise o uçakta tek kişilik yer kaldığı zaman bu son uçak bileti 300 TL’ye bile satılabiliyor. Bu sebeple “En ucuza uçak bileti nasıl alınır?” sorusunun cevabı sıkı bir piyasa takibi gerektiriyor. Kısaca burada da köfteye olan talebe göre istenen ekmeğin sayısında artışa gitme söz konusu.

En Ucuz Uçak Biletini Yakalamak İçin Doğru Hava Yolu Firması Seçimi

En uygun uçak bileti yakalama konusunda en önemli noktalardan birisi şüphesiz doğru hava yolu firmasını seçmekten geçiyor. Türk Hava Yolları (THY), Singapore Airlines, Qatar Airways gibi ucuz uçak bileti satmaktan ziyade kalite standartlarını yukarıda tutmaya çalışan hava yolu firmalarından ucuza bilet yakalayabilmek için uçak bileti kampanyası kovalamanız gerekiyor. Bu gibi firmaların yanı sıra Pegasus, SunExpress gibi firmaların koltuk seçiminiz haricinde bagaj limitiniz, yemek-içme vb. birçok konu ek ücrete tabi olduğundan sadece uçak bileti ile ulaşım odaklı baktığınızda daha uygun fiyatlı uçak bileti yakalamanız kolaylaşıyor.

Havalimanı Seçiminin Bilet Fiyatına Etkisi

“Uçak Bilet Fiyatları Nasıl Belirleniyor?” sorusunun cevaplarından bir diğeri ise uçak biletinizi satın aldığınız firmanın kullandığı havalimanı. Uçak biletinizi seçerken mümkün olduğunca popülaritesi düşük olan havaalanlarını tercih ederseniz daha ucuza uçak bileti yakalayabilirsiniz. Uçak bileti satın aldığınız hava yolu firması daha büyük çapta olan bir havalimanına uçuyorsa, havalimanına ödemiş olduğu kira artış gösterdiği için bilet fiyatlarına yansımakta. Yine farklı bir noktadan bakıldığında büyük havalimanları yolcular tarafından daha fazla talep gördüğü için hava yolu firmaları fiyatları yukarı çekme eğiliminde oluyorlar. Siz de gideceğiniz şehir için uçak biletinizi alırken imkanınız varsa daha küçük olan havalimanlarını tercih ederek ya da yakında yer alan başka şehirler üzerinden biletinizi arayarak ucuza uçak bileti fırsatı yakalayabilirsiniz.

Uçuş Sınıfının Fiyata Etkisi

Uçak bilet fiyatlarının belirlenmesinde en önemli etkenlerde birisi de hangi sınıfta uçmayı tercih ediyor olduğunuz. Kısa mesafe uçuşlarda ekonomi sınıfı çok problem olmasa da uzun mesafeli uçuşlarda business class uçak bileti almak isteyebilirsiniz. Gerek seyahat konforu, ekstra ikramlar, öncelikli olarak uçağa iniş – biniş ve havaalanında ayrıcalıklı hizmetler gibi birçok ekstra içeren business class bir yolculuğu kim istemez! Fakat ekonomi uçak bileti ile business uçak bileti arasındaki ciddi fiyat farkları sebebiyle en ucuz uçak bileti arıyorsanız adresiniz şüphesiz ekonomi sınıfı uçak bileti olmalı. ☺

En Ucuz Uçak Bileti İçin Uçuştan Ne Kadar Zaman Önce Bilet Almalıyım?

Uçuştan ne kadar zaman önce bilet alınması konusu uçuş yapmayı planladığınız tarihe göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak önceden kesin tarihi belli olan tatil ve özel günlerde uçak bileti fiyatlarında çok fazla fiyat düşüşü görülmüyor. Yılbaşı, sömestr, bayramlar, resmi tatiller vb. durumlarda uçak bileti taleplerinin fazla olacağı hava yolu firmaları tarafından da bilindiği için, uçak bileti fiyatlarını düşürme eğiliminde olmuyorlar. Seyahat tarihiniz kesinse eğer 2 ay öncesinde biletinizi takibe alıp düşüş gözlemlediğinizde satın almanızda fayda var. Genelde uçak biletine rağbet arttığı oranda firmalar uçak biletlerinin fiyatını yukarı çekiyorlar. Biletiniz erkenden alarak henüz talep artmamışken daha ucuza uçak bileti yakalamanız mümkün. En ucuz uçak biletlerini satın alabilmek için online bilet satış sitelerini sürekli olarak takip etmenizde fayda var.

Haftanın Hangi Günü Uçulur? Ucuz Uçak Bileti Almak İçin En Uygun Gün Hangisidir?

Ucuz uçak bileti denk getirebilmek için haftanın hangi günü uçak bileti aldığınız çok önemli bir konudur. Uçak biletlerinin otobüs biletlerinden bile daha uygun fiyatlara satıldığı günler olabilir. Ucuza uçak bileti nasıl alınır sorusunun cevabı da aslında biraz burada gizli. Ülkemiz çalışma düzeni itibari ile memur kesim pazartesi – cuma günleri arasında çalışmaktadır. Genel itibariyle özel sektörde de durum benzeri şekilde olduğu için uçak bileti talepleri Cuma ve Pazar günü artış göstermektedir. Talep arttıkça hava yolu firmalarında genel olarak uçak bileti fiyatlarında da artış gözlenmektedir. Özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri taleplerde olan düşüş nedeniyle uçak bileti fiyatları da düşmektedir. Ucuz bilet satın almak için uygun gün sorusunun cevabı bu şekilde verilebilir. Özellikle gece yarısından sonra iniş yapan uçaklar diğerlerine göre daha uygun fiyatlı oluyor. 22.00-05.00 arasında uçuşlara bakmakta da fayda var.

Uçak Bileti Fiyatları Nasıl Düşer

Konu uçak bileti olduğunda piyasa diğer sektörlerden biraz daha farklı şekilleniyor. Uçak bileti fiyatlarının belirlenmesinde esas kriter mesafeden ziyade rekabet oranı diyebiliriz. Uçak bileti fiyatlarının nasıl belirlendiği konusunda daha önce bahsetmiş olduğumuz; havalimanının ödenecek olan kira, yakıt, çalıştırılan personel ücretleri, yiyecek içecek ikramları gibi giderlerden ziyade; aynı güzergah üzerinde uçuş yapan başka firma olup olmaması, rotaya olan talep, seferin özel günlere denk gelip gelmemesi gibi faktörler etkili oluyor. Bu yüzden iki nokta arası mesafe yakın da olsa uçak bileti fiyatları daha uzak mesafelerden pahalı olabiliyor.

Biletin fiyatının düşük olması elbette istediğimiz bir şey fakat genel olarak düşük fiyatlı uçak biletlerinin iadesinin olmadığını ya da cezalı iade işlemi uygulandığını da unutmamak lazım.

“Konumunuza göre bilet fiyatlarını değişir mi?” diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı da evet. Uçak bileti fiyatlarının belirlenmesinde önemli olan noktalardan birisi de bileti satın almaya kalktığınız adrestir. Bazı hava yolu firmaları uçak bileti fiyatlarını, biletleri sattıkları ülkeye göre de değiştirebiliyorlar. Bu noktada bulunduğunuz konum da önem gösteriyor.

Ucuza Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Bütün bunlar gözünüzü korkutmasın, en ucuza uçak bileti bulmak tabii ki de mümkün! Biletall.com üzerinden tüm uçak seferlerini görüntüleyebilir, en çok tercih edilen firmaların uçak biletlerini en uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. En uygun uçak bileti bir tık uzağında! Dünya adlı kitabın diğer sayfaları sizleri bekliyor, iyi yolculuklar! ☺