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Ünlü komedyene tepki

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum

02 Aralık 2022 Cuma 21:49
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Ünlü komedyene tepki



 GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu ve "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu ve "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 02.12.2022 23:03
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