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Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler

Gaziantep'te 6 aylık bir köpek, sağ arka ayağı ile iki kulağı kesilmiş halde bulundu. Tedavi altına alınan köpeğin bacağının kangren olduğu tespit edildi.

05 Kasım 2021 Cuma 10:31
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Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinin kırsal Kasaba Mahallesi'nde sağ arka ayağı ile kulakları bıçakla kesilmiş yavru köpeği fark edenler, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ni arayıp bilgi verdi.

Bunun üzerine ilçeye giden dernek üyeleri, köpeği teslim alarak tedavi için kliniğe getirdi. 6 aylık olduğu belirlenen köpeğin, ayak kısmı kesilen bacağın kangren olduğu tespit edildi.

Köpeğin tedavisini yapan veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, gerçekleştirilecek ameliyatla köpeğin bacağı kurtarılamazsa, protez takılacağını söyledi.

Köpeğin ciddi sağlık problemlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Kesilen bacakta boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Vahşice yapılmış bir şey bu" dedi.

Köpeğin ayağının tahminen balta ya da bıçakla kesilmiş olduğunu kaydeden Akdemir, "Kesilen yer bağlandığı için de köpeğimiz kangren olmuş. Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz" diye konuştu.

Köpeği teslim alarak tedavisini yaptıran Canlı Hayatı İyileştirme Derneği yöneticilerinden Cemal Güneş, ise şunları kaydetti:

"Bu yavrumuzu ihbar üzerine bulduk. Yavru köpeğimizi ayağı ve kulakları kesilerek sokağa atılmış halde görünce hemen durumu Gaziantep Barosu Hayvan Hakları komisyonu Veteriner Hekimler Odası’na ilettik. Hep birlikte bu konunun takipçisi olacağız." 

Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri yavru köpeğin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Bu yavrumuza dışarıdan bir müdahale söz konusu. Birileri tarafından canı acıtılmış. Hukuki olarak bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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