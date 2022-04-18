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Yazı beklerken kış geldi

Trakya'da süren sağanak yağış gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
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Yazı beklerken kış geldi

Yeni hava sistemiyle bölgede hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi.

Sağanakların etkili olduğu Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etki olan kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu bölgede, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hamzabeyli ve Lalapaşa ilçesine bağlı bazı köyler kar yağış nedeniyle beyaza büründü.

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