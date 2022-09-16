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'Yılın sürücüsü' seçilmişti, ilk kazasında hayatını kaybetti

Batman'da Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016'da ''Yılın sürücüsü'' seçilen Nurettin Kilit, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Yakınları, Kilit'in ilk kazası olduğunu söyledi.

16 Eylül 2022 Cuma 15:16
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'Yılın sürücüsü' seçilmişti, ilk kazasında hayatını kaybetti


Siirt-Batman çevre yolunda Nurettin Kilit (63) yönetimindeki otomobil, Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

Sürücü koltuğunda sıkışan Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

İLK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ''Yılın sürücüsü'' seçildiği ortaya çıktı.

Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.

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