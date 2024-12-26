Türkiye'de 2024 yılına damga vuran gelişmeleri AA derledi.

Türkiye'de yeni yılın ilk haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 29 hedefi imha etti, 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." vurgusu yapıldı.

Ocak ayında Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüştü. Erdoğan, Gezeravcı'ya, "Milli Uzay Programı'mız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." dedi.

Şubat

Türkiye, şubat ayının ikinci haftasında, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenindeki kazayla sarsıldı. Maden alanındaki toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı belirlenen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, mühendis, yönetici ile idarecilerin de arasında olduğu 13 kişi tutuklandı, maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi, toprak altında kalan 9 işçinin cansız bedenlerine aylar sonra ulaşılabildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'de akan kanın durması için çağrı yaptı.

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mart

Seçmenler, mart ayının son gününde, yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 207 bin 848 sandıkta, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı. Seçimin kesin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ise 3 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimde Başkanlığa Kadir Özkaya seçildi.

Devlet Bahçeli, tek aday olarak girdiği MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'ndaki seçimde, yeniden genel başkan oldu.

Nisan

Türkiye'de nisan ayının ikinci haftasında, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düştü. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, yaklaşık 22,5 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Kurultayda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi.

Mayıs

Türkiye'de mayıs ayının ilk haftasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Kamuoyunda siyasette normalleşme adımları olarak yer alan görüşme sonrası Erdoğan, ziyaretin karşılığını yapacağını belirterek, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze ile ilgili diplomatik temaslarını sürdürdüğü mayıs ayında, kamuda araç-bina alım ile kiralamasını da kısıtlayan, 8 alanda tedbir içeren "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" açıklandı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi başlatıldı, Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçildi.

Kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen 108 sanıklı davada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10'ar yıl hapis cezası verildi, Selahattin Demirtaş çeşitli suçlardan toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile firari şüpheli Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Haziran

Haziran ayı boyunca Filistin ile ilgili barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde de liderlere zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e baskının devam ettirilmesi çağrısını yineledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak yeni müfredat tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

Temmuz

Gazze ile ilgili diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde ve ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderleri, Netanyahu yönetimine baskıları artırmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile olası bir görüşme için "her an" davette bulunabileceklerini açıkladı.

Temmuz ayının ilk günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle bakanlık görevini bıraktı, yerine Murat Kurum atandı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ağustos

Türkiye, ağustosta son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren operasyon, MİT tarafından Ankara'dan yönetildi. Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı.

TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin sessiz kalmasının ve İsrail'e yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Çocuk günler sonra ölü bulunurken, Güran cinayeti kamuoyunda uzun süre konuşuldu.

Eylül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında, "Filistin'i tanımayan devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak, Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum" çağrısı yaptı.

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine jandarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Eğertutmaz Deresi'nde taş ve çalılarla kapatılmış halde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

​​​İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya müdahalesinde, insan hakları aktivisti ve yardım gönüllüsü Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in "barbarca müdahalesini" lanetledi. Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Eylül'de toprağa verildi.

Eylül ayında 12 yıl aranın ardından Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret gerçekleşti.

Ekim

1960'lardan itibaren devlet içinde gizlice örgütlenerek anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin mimarı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, yıllardır firari olarak bulunduğu ABD'de 83 yaşında öldü.

FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelenin süreceği mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş, gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ekim ayında, savunma sanayisinin göz bebeği kurumlarından TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısıyla sarsıldı. TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine PKK'lı 2 terörist tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda, 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, "şüphelilerin belirlenemeyen bir sebep ve saikle" Narin'i öldürdükleri kanaatine varıldığı belirtildi.

Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi, "Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir" dedi.

Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, üye 193 ülkenin hakkını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen, bu ülkelere hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına 7 Kasım'da başlandı.

18 Kasım'da ise 47 sanığın yargılandığı "yenidoğan çetesi" davasının ilk duruşması yapıldı.

Aralık

Türkiye, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü için adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Ahmed, Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi'ni imzaladı.

Suriye'de 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Esed'in kanlı iktidarının 8 Aralık'ta çökmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler, çeşitli alanlarda bir araya gelerek sevinç gösterileri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye artık tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan da Suriye halkıdır" açıklamasını yaptı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin 9 Aralık'ta düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit oldu.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti.

1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü, genç milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetti.