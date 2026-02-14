KKTC’YE KAÇAK GİRİŞ YAPTI! TÜRKİYE’DE ARANAN HAKAN ERKAN’IN SİCİLİ KABARIK

Edinilen bilgilere göre Hakan Erkan’ın Türkiye’de 9 ayrı suça karıştığı, 3 farklı suçtan arandığı ve daha önce dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarından üç kez cezaevine girip çıktığı belirtildi.

ERKAN’IN SİCİLİ KABARIK

Erkan’ın özellikle dini duyguları kullanarak vatandaşları dolandırdığı, bu nedenle hakkında birçok şikâyet ve dava bulunduğu ifade edildi. Sicil kaydında dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarının yer aldığı öğrenildi.

DEVLET BÜYÜKLERİNE VE YARGI MENSUPLARINA HAKARET

Hakan Erkan’ın sosyal medya paylaşımlarında devlet büyüklerine, hâkim ve savcılara yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı da görüldü. Bu paylaşımlar nedeniyle hakkında adli süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

KKTC’DE DE ARANDIĞI İDDİASI

Show Ana Haber’de yer alan habere göre, Hakan Erkan’ın KKTC’de de arandığı bilgisi paylaşıldı. Ancak konuyla ilgili resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.