Petrol fiyatları yeni haftanın başında yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesinden düşerek geçtiğimiz ayki muhteşem rallinin ardından bugün 88 dolar civarında hareket ediyor. Brent petrolün zirvede olması ve dolar kurundaki yüksek seviyeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken “Benzine, motorine zam indirim var mı?” , “Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arayanlar için flaş bir gelişme yaşandı. Mazot fiyatları zamlandı.

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40.02, Ankara'da 40,56 ve İzmir'de ise 40,75 TL'ye yükseldi.

BENZİNE DE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL

Benzin: 36,87 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA

Benzin: 37,44 TL

Motorin: 40,56 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR

Benzin: 37,56 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL