Yeni yılda birçok kalemde fiyat artışları devam ederken motorine 9 günde 3. zam geliyor. Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin fiyatı 43 liraya dayanacak. Zamlarla ilgili vatandaşların bazıları alıştığını söylerken bir vatandaş da, "Sabah kalktığın zaman zamla tanışıyorsun. Bu gidişle 100 TL'yi de aşar" yorumunu yaptı.

9 günde gelen üçüncü zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41 lirayı aşmış olacak, Türkiye'nin büyük bölümünde de 43 liraya dayanacak. Yeni yılla birlikte zam yağmuru devam ediyor. Pazartesi gecesinden itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelecek. İstanbul'da 41 lira 62 kuruşa çıkacak olan dizel yakıt Türkiye'nin büyük bölümünde 43 liraya ulaşacak.

Yeni yılın ilk gününde ben 34 lira 53 kuruş, motorin 37 lira 17 kuruştu. Arka arkaya gelen zamlarla benzin 40 liraya dayandı. Mazot fiyatları 40-41 lirayı aştı. Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirdi.

Motorine 9 günde gelen 3 zam kontak kapattırdı. Taksiciler kazançlarının mazota gittiğini söyledi. Sözcü TV'ye konuşan taksici, "Her gelen zam bizim kazancımızdan eksi olarak gidiyor." dedi. Kimi tepki gösterirken kimi de "Alıştık" dedi.

Sözcü mikrofununa konuşan bir diğer vatandaş iş dışında arabasını kullanmadığını belirterek, "Eskiden senede geliyordu, şimdi günlük, sabah kalktığın zaman zamla tanışıyorsun. Bu gidişle 100 TL'yi de aşar" diye konuştu.