Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İSTİHDAM 399 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak belirlendi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 15,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜ 35 MİLYONU AŞTI

İşgücü 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.