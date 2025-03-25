Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor.



Benzine, bu gece itibarıyla 1 lira 51 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte tabelalar da değişti.



BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?



Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 27 kuruş, İzmir'de 47 lira 64 kuruşa satılıyor.



MOTORİNE ZAM VAR MI?



Motorine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş fiyat artışı bekleniyor.



MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?



Motorinin litresi ise İstanbul'da 45 lira 41 kuruş, Ankara'da 46 lira 14 kuruş ve İzmir'de 46 lira 51 kuruştan satışa sunuluyor.



OTOGAZA ZAM VAR MI?



Otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk artış bekleniyor.