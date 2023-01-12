Brent petrol ve döviz kuruna göre şekil alan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları için araştırmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Benzine bu gece yarısı zam geliyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatına dün gelen 63 kuruşluk indirimin ardından fiyatların bu gece 80 artacağı öğrenildi. Zam sonrası litresi ortalama 18.9 liradan satılan benzin fiyatının 19.7 liraya yükselmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olması öngörülmüyor.