Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 otomobilin yüzde 70,1'i benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2'si LPG'li ve yüzde 1,4'ü elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2022 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 otomobilin ise yüzde 36,9'u dizel, yüzde 35,1'i LPG'li, yüzde 26,8'i benzinli, yüzde 0,9'u hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli olarak hesaplandı.

Geçen yıl bir önceki yıla göre bütün yakıt türlerindeki otomobil sayısında artış gözlendi. Artışlar değerlendirildiğinde ise elektrikli otomobillerdeki yükseliş dikkati çekti.

Ülkede elektrikli otomobil sayısı 5 yıl önce 952 iken geçen yıl 14 bin 552 olarak hesaplandı. Bu dönemde yüzde 1428,6'lık artış meydana geldi. 2021'de elektrikli otomobil sayısı 6 bin 267 olarak kaydedildi. Geçen yıl elektrikli otomobil sayısında bir önceki yıla göre yüzde 132,2 artış oldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un satışlarının başlamasıyla bu rakamların daha da artması bekleniyor.

HİBRİT OTOMOBİLLERİN SAYISI YÜZDE 55,3 ARTTI

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı 5 yıl önce 4 bin 415 iken geçen yıl sonu itibarıyla bu rakam 134 bin 662'ye yükseldi. Böylece hibrit otomobil sayısı 5 yılda yüzde 2 bin 950,1 arttı. Hibrit otomobil sayısı 2021'de ise 86 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bir önceki yıla göre hibrit otomobil sayısı yüzde 55,35 yükseldi.

Benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarında ise son 5 yıldaki artış sınırlı kaldı. Benzinli otomobillerin sayısı 5 yılda yüzde 23,55 artarak 3 milyon 89 bin 626'dan 3 milyon 817 bin 104'e çıktı.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin sayısında artış gözlendi. Dizel otomobillerin sayısı yaklaşık yüzde 15,2 yükseldi. 2018'de 4 milyon 568 bin 665 olan bu otomobillerin sayısı geçen yıl 5 milyon 261 bin 876 olarak hesaplandı.

LPG kullanan otomobillerin sayısı da 5 yılda yüzde 6,6 artarak 4 milyon 695 bin 717'den 5 milyon 5 bin 563'ü buldu.