Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı kanun maddesinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması yazıyor. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapılmış olacak.

Yaklaşık 4,3 milyon emekliyi ilgilendiren maaş artışı için öncelikle kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Komisyonda görüşülecek ve sonrasında Meclis Genel Kurulu'na gelerek oylanacak. Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Maaşların yatma süresine kadar kanunun onaylanması yetişmezse, fark olarak belirlenen tarihte 3 bin 119 lira hesaplara yansıyacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler “En düşük emeklilerimize vereceğimiz maaşın da yer aldığı toplam 13 maddeden oluşan sosyal ve ekonomi politikalarının desteklenmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi Meclis Başkanımıza teslim ettik.” dedi.

YÜZDE 18,47 ZAM

Güler "2026 yılı itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yüzde 12,19 oranında, memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Taban aylık katsayısına da taban aylıklar artacak. Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,47 oranında artırılarak 20 bin lira olarak uygulanacaktır." dedi.

“BÜTÇEYE ETKİSİ 69,5 MİLYAR LİRA, 4,9 MİLYON EMEKLİ ETKİLENECEK”

Güler yaptığı açıklamada "16 bin 881 lira olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin kişiydi. 20 bin liraya artınca bu rakamdan yararlanacak olan emekli sayısı 4,9 milyon kişiye çıkmaktadır. Bütçeden 69,5 milyar lira aktaracağız. Enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden, bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık." ifadesini kullandı.