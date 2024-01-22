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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Naci Görür fay hattını işaret etti!

Naci Görür fay hattını işaret etti!

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazada, 7’si çocuk 27 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Van’dan Mardin yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 AAE 258 plakalı midibüs, Van - Tatvan karayolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

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