Van’da şarampole devrilen yolcu midibüsünde 7’si çocuk 27 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Van - Tatvan karayolunun Yuva Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Van’dan Mardin yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 AAE 258 plakalı midibüs, Van - Tatvan karayolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Kazada, 7’si çocuk 27 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.