Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Belediyespor futbolcularının bulunduğu midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Belediyespor futbolcularının bulunduğu midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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