Mazhar Alanson ile Fuat Güner sahnelere dönüyor: Kaderde bu da varmış Mazhar Alanson ile Fuat Güner sahnelere dönüyor: Kaderde bu da varmış

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Belediyespor futbolcularının bulunduğu midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.