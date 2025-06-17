İzmir'de sokakta bitkin halde bulunan ve kontrolleri sırasında 'diyabet' teşhisi konulan Mars isimli kedi, 1.5 yıl önce yapılan kök hücre nakliyle diyabetten kurtuldu. Yöntemin ilk kez hayvanlarda denendiğini söyleyen Veteriner Hekim Burak Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Sokakta bulundu ölümden kurtuldu

Karabağlar ilçesinde yaşayan biyoloji öğretmeni Gurbet Aslantürk, 2 yıl önce sokakta bitkin halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Aslantürk, tetkiklerde diyabet tanısı konulan "Mars" adını verdiği kediyi sahiplendi. Veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu ile İbrahim Süner, kedinin tedavisi için kök hücre yöntemine karar verdi. Kök hücre bankasından alınan hücrenin nakledildiği "Mars", yaklaşık 1,5 yıl sonra eski sağlığına kavuştu.

Bu yöntem ilk kez denendi

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, kendi laboratuvarlarında hayvanlardan alınan dokuları muhafaza ettiklerini, ihtiyaç halinde kök hücre olarak naklettiklerini anlattı. Daha önce kök hücre uygulamasıyla diyabetin düzeltildiğine ilişkin hiçbir verinin bulunmadığını belirten Antakyalıoğlu, bu yöntemi ilk kez denediklerini söyledi.

Bu sayede diyabetli hayvanların tedavisinde kök hücre yönteminin işe yaradığını belirlediklerini aktaran Antakyalıoğlu, "Kök hücre bankamızda hazır olan hücrelerden birini alıp Mars'ta kullandık. Mars iyileştikten sonra batın içi yağını aldık. Kök hücre bankasında kök hücrelerini üretip bankaya koyduk. Denedik ve çok güzel bir sonuç aldık. Biz bu uygulamayı yaptıktan birkaç ay sonra dünyada ilk kez Çin'de bir insanda tip 1 diyabeti düzelttiler. Veteriner hekimliğe de biz bir şekilde artık bu tedaviyi sokmuş olduk." dedi.

Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.