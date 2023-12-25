Kahramanmaraş'ın Hasancık Mahallesi’ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında Suriye uyruklu 3 çocuk, Ceyhan Nehri'ne düştü.
Çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı.
Çocuğun suda sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler botlar yardımıyla nehre girerek arama çalışması başlattı. 2 saat süren arma çalışmalarından sonuç çıkmayınca ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.
Suriye uyruklu Muhtesem el-Casim'i arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramalar sonucunda çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.