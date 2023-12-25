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AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramalar sonucunda çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.

Çocuğun suda sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı.

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