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Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken, 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.

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