Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.
Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken, 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.