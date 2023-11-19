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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.44'te merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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