Türkiye yeni haftaya kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başladı. 22 Ocak Pazartesi (bugün) için Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği belirtildi. Ülke genelinde bulutlu bir pazartesi yaşanacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 23 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki 22 Ocak bugün İstanbul ve Ankara'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KM'YE ÇIKACAK

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.

23 KENTE SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

EGE

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C Çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C Çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C Çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Çok bulutlu

HATAY °C, 15°C Çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C Çok bulutlu

KONYA °C, 1°C Çok bulutlu

YOZGAT °C, -3°C Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 0°C Çok bulutlu

SİNOP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C Çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 2°C Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.

Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, -1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt'in yükseklerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı