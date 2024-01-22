Türkiye yeni haftaya kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başladı. 22 Ocak Pazartesi (bugün) için Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği belirtildi. Ülke genelinde bulutlu bir pazartesi yaşanacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 23 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki 22 Ocak bugün İstanbul ve Ankara'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...
HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KM'YE ÇIKACAK
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.
23 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM tarafından Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
EGE
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C Çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C Çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C Çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C Çok bulutlu
HATAY °C, 15°C Çok bulutlu
ISPARTA °C, 6°C Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Karaman ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 2°C Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C Çok bulutlu
KONYA °C, 1°C Çok bulutlu
YOZGAT °C, -3°C Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 2°C Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 0°C Çok bulutlu
SİNOP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 4°C Çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 2°C Çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.
Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, -1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt'in yükseklerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı