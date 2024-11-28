Miras paylaşımı için İstanbul'dan Tokat'a giden amca Bekir ve yeğeni Ali Baybars getirdikleri içkiyi yakınlarıyla birlikte içti.

Bekir Baybars İstanbul'da geldikten sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Yeğeni ise Tokat'ta hayatını kaybetti. Aynı içkiyi tüketen 3 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

İstanbul'da sahte alkolden etkilenen başka kişiler de olduğu belirlendi. Toplam 5 kişinin öldüğü tespit edildi. 12 kişi de yoğun bakımda, durumları kritik.

DAĞITIM AĞI ÇÖZÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devam eden operasyonlarında, sahte içki dağıtım ağı çözüldü.

Şişli'nin Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda ise motosikletiyle sahte içki dağıttığı belirlenen şüpheliye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak sipariş verdi.

Polisin verdiği adrese gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Bu şüphelinin motosikletinde ve ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2024'TE 300 TON KAÇAK VE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bilgisine ulaşıldı.