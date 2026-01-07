Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerna Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez ve Sevgi Taşdan olarak açıklandı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.