Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB dönem başkanlığının resmi olarak üstlenildiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının, stratejik özerkliğini uluslararası dışa dönüklüğüyle birleştiren, çıkarlarını ve halkını savunan, aynı zamanda barış, istikrar ve büyüme gücü olarak faaliyet gösteren bir AB'yi hedeflediğini söyledi.

Lefkoşa’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Hristodulidis, Kıbrıs’ın zorluklarla dolu bir bölgede üç kıtanın kavşağında yer aldığını belirterek, AB ile daha geniş bölge arasında güvenilir bir köprü olarak hareket etmeyi; diyalog, iş birliği ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Hristodulidis, “Her zaman çözümün bir parçası ve asla sorunun bir parçası olmayacağız” dedi.

Hristodulidis, önümüzdeki altı ay boyunca 27 üye devletten ve 450 milyon insandan oluşan Avrupa Birliği için hedeflediği Avrupa’nın bu olduğunu vurguladı.

AB ne kadar birlik içinde ve dışa dönük olursa, halkına o kadar fazla güvenlik ve istikrar sunabileceğini de sözlerine ekledi.

Devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa kurumlarının temsilcileri, Kıbrıs’ın AB Konseyi Başkanlığı’nın açılış töreni için Lefkoşa’daki THOC Tiyatrosu’nda, Hristodulidis ve First Lady Philippa Karsera tarafından karşılandı.

İlk olarak Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ve eşi Laila Salah Eldin törene geldi. Ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Khalil Aoun ve eşi Nehmat Aoun, daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid ve eşi Shanaz Ibrahim Ahmed karşılandı.

Hristodulidis ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi’yi, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’yu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’i karşıladı.

En son olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa törene giriş yaptı.

Etkinlik saat 18.30’da Kıbrıs ve Avrupa Birliği milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşması İngilizce olarak Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna tarafından yapıldı. Ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Yunanca bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Törende ayrıca Zelenskiy, Costa ve von der Leyen de konuşma yaptı.

Daha sonra Kostas Silvestros’un yönetmenliğini üstlendiği, “MEMORY–PRESENT–META” başlıklı çok katmanlı sanatsal performans sahnelendi. Üç bölümden oluşan performans; müzik, dans, tiyatro, görüntü, şiir ve dijital teknolojileri bir araya getirerek Kıbrıs’ın yüzyıllar boyunca uzanan tarihini anlattı ve adanın kültürünü Avrupa medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olarak vurguladı.

Çok boyutlu projenin hayata geçirilmesine 100’ü aşkın Kıbrıslı sanatçı ve kültür profesyoneli katkı sundu. Projede korolar, oyuncular, dansçılar, müzisyenler, görsel ve dijital sanatçılar ile geniş bir teknik ekip yer aldı.

Lefkoşa’daki resmi tören, günün erken saatlerinden itibaren çevredeki binalara konuşlandırılan keskin nişancılar da dâhil olmak üzere sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Törenin ardından Hristodulidis, resmi delegasyon başkanları onuruna Leventis Galerisi’nde resmi bir akşam yemeği verecek.