Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları da artıyor.

10-15 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

BAKANLIK SAAT VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünü'nün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.