Bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor. Yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Salı günü batı bölgeler üzerinden kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Öncelikle İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın. Bu kesimde başlayacak yağış gök gürültüleriyle birlikte şiddetli olacak. İzmir, Muğla, Bodrum, Datça arasının su baskınlarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Hatta Muğla açıklarında hortum tehlikesi olabilir. Aynı yağış Ege'den sonra Antalya'ya doğru ilerleyecek. Antalya'da da sel tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ HAFTA SOĞUK GEÇECEK

İstanbul'da şimdilik beklenen bir kar yağışı yok ancak yağmur geliyor.

Sıcaklıklar 4 ila 5 derece arasında düşeceğini belirten Çalışkan, "İstanbul'da da özellikle öğle saatlerinden sonra Kadıköy, Zeytinburnu taraflarında güneyde kalan ilçelerde kuvvetli yağmur geçişi olacak. İstanbul'da sıcaklık yarından sonra 10-12 dereceler civarında seyredecek." dedi.

MART'TA KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Çalışkan, "Çarşamba'dan itibaren hava daha da soğuk olacak. Çarşamba ile cumartesi arası özellikle rakımı 1500 olan yerlerde kar yağışı göreceğiz." dedi.