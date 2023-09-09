Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak’ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi.

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Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Bölgede aramalar sürerken bugün sabah saatlerinde Emrah’ı yakınları, göletin yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıçlar, cesedi karaya çıkardı. Yapılan kontrolde cesedin Emrah Dolak'a ait olduğu belirlendi.

Emrah Dolak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için  Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.