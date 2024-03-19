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Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada duraktaki 4 kişi öldü, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.

Otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

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