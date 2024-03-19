Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.
Kazada duraktaki 4 kişi öldü, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi.
Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.