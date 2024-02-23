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Doğalgaz firması ekiplerince yapılan incelemede bacadan doğalgaz borusunun çıkması sonucu evde yoğun gaz olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çilingir yardımıyla girilen evde, Mehmet Üstün yatağında, eşi ise banyoda hareketsiz bulundu.

Burdur 'da Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet (80) ve Fatma Üstün’den (78) haber alamayan yakınları eve gelince kapıyı açamadı.

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