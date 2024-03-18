9 bin 400 ton yemlik arpanın 4 bin küçük işletmenin  günlük yem ihtiyacının  dörtte birini karşılayacağı bildirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yemlik arpayı taşıyan gemi yanaşırken Gazimağusa Limanı’nda açıklamalarda bulundular

 Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi  Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada,   Türkiye  Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın adayı son ziyaretinde  küçük baş hayvancıya destek sözü olduğunu hatırlatarak, “Sayın Bakanla  birlikte çalıştık şu anda açıkta biraz sonra yanaşacak.  Küçükbaş hayvan yemi olarak 3 bin 300 ton arpa geliyor.  Toplam 9 bin 400  tona oluşacak 3 sevkiyatla” dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu, hibe arpanın 4 bin küçük ve orta boy işletmecinin  günlük hayvan yemi ihtiyacının  dörtte birini Türkiye olarak karşıladıklarını ifade etti.

Feyzioğlu, “Türkiye ve KKTCC Türkiye ve Kıbrıs Türkü  daima el ele bunu da burada somut olarak görüyoruz” dedi.

Büyükelçi  Tarım Bakanı’na  Başbakan’a  hükümete iş birliklerinden ve yakın çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hayırlı  olmasını diledi.

 Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş 2022-2023 yılının kurak bir yıl olduğunu belirterek, bundan dolayı hükümetin ve Türkiye’nin üretimin devamı açından ciddi katkılarda bulunduklarını söyledi.

Bakan Çavuş son olarak küçükbaş hayvancının kuraklıktan daha az zarar görmesi ve sürdürülebilirliği s sağlamak için  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçi’nin çabası ve Türkiye’nin desteğiyle  9 bin 400 tonluk hibe arpa desteği sağlandığını  kaydetti.

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Çavuş, ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapıldığını  süreçte tek katılımcı nedeniyle  yeniden hızlı alımla ihaleye çıkıldığını, arpa teminin bu nedenle biraz geciktiğini ifade etti.

Çavuş, hibe arpanın, üreticinin sürdürülebilirliği yakalayabilmesi ve böylelikle  üretimin büyüyerek devam etmesi  açısından önemine değinerek,  her koşulda  üretimin ve üreticinin yanında olduğunu söylediği  Büyükelçi Metin Feyzioğlu ile  Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

 “Yağışların devam etmesi halinde bu yıl kuraklıktan kurtulmayı bekliyoruz” diyen  Çavuş,  hibe arpanın kuraklık döneminde büyük önem taşıdığını söyledi.

Çavuş, ortaya koydukları  politika ve vizyon ile  Türkiye ve Büyükelçi’nin destekleriyle  hibeyi açıkladıkları aralık ayından bugüne 30  bin   kuzunun anaç hayvana dönüştüğünü bunun da istikrar ve üreticinin güvenini gösterdiğini söyledi.