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4 ilde ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Menderes ilçesinin, Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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