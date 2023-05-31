Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 Şubat depremlerinin yaşandığı ve seçimlerden önceki son çeyrek olan yılın ilk çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi milli hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk çeyrek büyümesi yüzde 4 oldu. Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüyeceğini öngörmüştü.

2022’DE YÜZDE 5,6’LIK BÜYÜME

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti.

DEPREMİN EKONOMİYE MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin Türkiye ekonomisine yarattığı maliyetin 104 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Sanayi üretim endeksi deprem sonrası bölgede gerçekleşen yıkımın ve diğer illere yaşanan göçün ardından Şubat ve Mart aylarında sırasıyla yıllık yüzde 8,2 ve yüzde 0,1 daralmıştı.