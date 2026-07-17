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Bu sonuçla Esen Beyköylü, 6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere kadar Yeniboğaziçi Belediye Başkanı oldu.

Yapılan oylamada Beyköylü 8 oy alırken, rakibi Erdoguş 1 oyda kaldı.

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